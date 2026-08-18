Noticias Ourense

Noticias Ourense 18/08/2026

1.- Al igual que sucede en A Ponte, los robos en coches aparcados con el método de la alcantarilla se han convertido en algo habitual.

2.- Apatrigal lleva ante la Fiscalía el derribo de la Casa de Baños. Piden que el Ministerio Público investigue “quién ordenó, autorizó o permitió” los trabajos de demolición.

3.- El calor extremo activa un aviso rojo: 42 grados en 21 concellos de Ourense. El mapa de alertas sanitarias de Sanidade sitúa el nivel de riesgo extremo en Valdeorras.