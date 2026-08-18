Noticias Ourense

Noticias Ourense 18/08/2026

1.- Al igual que sucede en A Ponte, los robos en coches aparcados con el método de la alcantarilla se han convertido en algo habitual.

2.- Apatrigal lleva ante la Fiscalía el derribo de la Casa de Baños. Piden que el Ministerio Público investigue “quién ordenó, autorizó o permitió” los trabajos de demolición.

3.- El calor extremo activa un aviso rojo: 42 grados en 21 concellos de Ourense. El mapa de alertas sanitarias de Sanidade sitúa el nivel de riesgo extremo en Valdeorras. 

Información Noticias

Noticias Ourense 18/08/2026

Noticias Ourense 18/08/26

Sinopsis

1.- Continúan los robos en vehículos estacionados en O Posío 

“Robos”

2.- Apatrigal lleva ante la Fiscalía el derribo de la Casa de Baños

“BIC”

3.- El calor extremo activa un aviso rojo: 42 grados en 21 concellos de Ourense

“Alertas sanitarias”

4.- Inicio das obras para habilitar un refuxio climático na cidade

“Refuxio climático”

5.- Los ríos de Ourense circulan un 19% por debajo de sus caudales habituales para agosto

“Continúa descendiendo”

6.- Campaña escolar Fundación Amigos de Galicia 

“Campaña escolar”

7.- Los temporeros suplen la falta de mano de obra en Valdeorras

“Vendimia”

8.- A feira do viño de Monterrei asina a súa edición máis exitosa con máis de 36.000 degustacións vendidas 

“Feira do Viño de Monterrei”

9.- Ribadavia prepara su gran viaje a la Edad Media con la 37 Festa da Istoria

“Festa da Istoria”

Ficha técnica

Emisión

18/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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