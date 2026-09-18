Noticias Ourense
Noticias Ourense 18/09/26
VIERNES 18.09.26 1.- El alza de vivienda y petróleo ahogan la economía familiar 2.- Un elevado “peaje” eléctrico en la Alameda de Ourense 3.- El CHUO participa en un ensayo que podría cambiar el control del colon 4.- Inspección substitúe ao docente implicado nas denuncias de violencia machista no IES Julio Prieto Nespereira 5.- A Deputación organiza a quinta edición do Foro da Castaña en Riós 6.- El Camiño de Inverno reparte sus credenciales 7.- Foro La Región. Antonio Salas Ellacuriaga 8.- Expo Terra do Anel. Unha viaxe entre reinos