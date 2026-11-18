13/11/2026

VIERNES 13.11.26 1 .- Ourense aleja el riesgo de despoblación gracias a la aportación foránea y llega a 308.000 vecinos 2 .- Comeza o reforzo dos recursos de saúde mental de Ourense coa renovación do hospital de día 3 .- Acto conmemorativo con motivo do Día Mundial da Diabetes 4 .- El Estado devolverá 1,4 millones al Concello de Ourense 5 .- El Concello de Ourense retiene más de medio millón de euros a Opain 6 .- El Campus de Ourense conecta a alumnos y empresas que buscan talento 7 .- Día de las librerías en Ourense 8 .- Comienza la campaña electoral con la pegada de carteles 9 .- Parada de Sil celebra a XIII Festa da Pisa da Castaña