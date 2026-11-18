Noticias Ourense
Noticias Ourense 18/11/2026
MIÉRCOLES 18.11.26 1.- Ourense se queda sin PXOM por no hacer las correcciones exigidas 2.- La compraventa de vivienda se desploma en la provincia de Ourense 3.- El jurado aprieta para reconstruir el crimen de los Vinos 4.- Continúa la lluvia esta semana y un frente muy activo llega este sábado 5.- El relevo generacional se plantea como una cuestión prioritaria a resolver para las distintas DOs de la provincia 6.- Ourense reivindica o seu potencial na xornada “Galicia a 2 horas” 7.- Miguel Tellado e Ana Vázquez na cidade 8.- O PSOE destaca a inversión do Goberno na depuradora de San Cibrao 9.- O BNG presenta enmendas aos orzamentos do Inorde 10.- Ourense dice adiós a Justino “Tito” Barbosa