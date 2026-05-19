Noticias Ourense

Noticias Ourense 19/05/2026

El Casco Vello agoniza en espera de un plan en trámite que nacerá caducado. El Concello llega tarde: el plan de dinamización, aún sin aprobar, contempla reformar la Casa de Baños, ahora hecha cenizas. 

Xunta y Deputación insisten, si no hay avances con respecto a la Praza de Abastos de Ourense es porque Jácome se niega a colaborar.  

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitaba hoy el Mosteiro de Oseira par aponer en valor su valor patrimonial. 

Información Noticias

Noticias Ourense 19/05/2026

Noticias Ourense

Sinopsis

1 .- El Casco Vello de Ourense agoniza en espera de un plan en trámite que nacerá caducado

2 .- Sanidade controlará con 18 inspectores las bajas laborales

3 .- Ourense estrena este miércoles su primer tren sin paradas a Madrid

4 .- Carballiño e Xinzo modernizarán as súas prazas de abastos

5 .- O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitará o Mosteiro de Oseira

6 .- O PP pide flexibilizar os criterios de regularización extraordinaria de migrantes

7 .- Presentación de FUNERGAL 2026

Ficha técnica

Emisión

19/05/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats