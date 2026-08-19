Noticias Ourense

Noticias Ourense 19/08/20226

1.- Ourense rozaba ayer martes el techo térmico de este verano, con 42,5 grados. Hoy comienza el descenso de temperaturas pero el elevado uso de ventiladores y aire acondicionado podría encarecer la factura eléctrica entre 25 y 40 euros.

2.- Estos días la Biblioteca Nós se presenta como un refugio clímático en el que no hay necesidad de justificación ni obligación de consumir.  

3.- La incertidumbre continúa envolviendo a las obras de reforma y humanización de la Avenida de Portugal, a punto de cumplir seis meses de parálisis. Los locales de la zona han visto cómo ha ido descendiendo su volumen de negocio

Información Noticias

Noticias Ourense 19/08/20226

Noticias Ourense 19/08/2026

Sinopsis

1.- Ourense roza el récord de temperatura de este verano con 42,5º antes de caer a la mitad

“Récord en 42,6º”

2.- Atrapados en el valle: la trampa geográfica que dispara los termómetros en Ourense

“Atrapados en el valle”

3.- Refuxiarse da calor entre libros na Biblioteca Nós EDITADA Y EXPORTADA 

“Refuxio”

4.- Las obras de la Avda. Portugal se acercan a los seis meses de parálisis

5.- O PSOE levará ao Parlamento galego a demolición da Casa de Baños

“Casa de Baños”

6.- Luis Menor Nogueira de Ramuín

7.- O 39 Campamento Urbano de Amencer superou o millar de participantes

“1.004 participantes”

8.- Foto de Verano premió a sus últimos ganadores 

9.- OUR FEST avanza o cartel da súa quinta edición

“OUR Fest”

10.- O folclore de Serbia, Taiwán, Ecuador, Senegal, México e Armenia invaden as rúas de Ourense

“Xornadas de folclore”

Ficha técnica

Emisión

19/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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