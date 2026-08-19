Noticias Ourense

Noticias Ourense 19/08/20226

1.- Ourense rozaba ayer martes el techo térmico de este verano, con 42,5 grados. Hoy comienza el descenso de temperaturas pero el elevado uso de ventiladores y aire acondicionado podría encarecer la factura eléctrica entre 25 y 40 euros.

2.- Estos días la Biblioteca Nós se presenta como un refugio clímático en el que no hay necesidad de justificación ni obligación de consumir.

3.- La incertidumbre continúa envolviendo a las obras de reforma y humanización de la Avenida de Portugal, a punto de cumplir seis meses de parálisis. Los locales de la zona han visto cómo ha ido descendiendo su volumen de negocio