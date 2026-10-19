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Noticias Ourense 19/10/2026
LUNES 19.10.26 1.- Día Mundial contra el Cáncer de Mama 2.- El pleno aprueba el precio de siete euros en As Burgas y Jácome avanza que las de Outariz y Muíño serán de pago 3.- A Xunta de Goberno da Deputación aproba 418.000 euros en subvencións 4.- Del sol a los paraguas: así cambiará el tiempo en Ourense esta semana 5.- Campionato de Tapas e Pinchos de Galicia 6.- Expourense acolleu o Salón del automóbil-Vehículo novo 7.- Visitamos a Baldomero Moreiras e Manuel Buciños nos Estudios abertos