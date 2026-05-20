Noticias Ourense
Noticias Ourense 20/05/2026
MIÉRCOLES 20.05.26 1.- El colapso de la ZBE agrava el agujero en Ourense con los fondos europeos 2.- El juez se reafirma: Jácome debe ser juzgado por prevaricar 3.- Las nuevas líneas de bus de Ourense restaron 100.000 viajeros 4.- Una comunidad vecinal cobrará por el reventón junto al colegio Cisneros 5.- Presentación Ouren Sound Fest 6.- Presentación da Foliada de Moureán 7.- Día Mundial das Abellas 8.- La Feira do Viño de Valdeorras contará con la participación de 22 bodegas 9.- Acto Institucional de Izado de Bander