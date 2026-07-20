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Noticias Ourense 20/07/2026
LUNES 20.07.26 1.- Ourense también salió a la calle para celebrar el triunfo de la selección 2.- Cómo se vivió la final en el CHUO 3.- Campaña de verán de doazón de sangue "Un alento de vida" 4.- A Xunta ven de lanzar unha nova convocatoria do programa Emega 5.- Avante Ourense aposta por remunicipalizar o transporte urbano 6.- Coren bate su récord de facturación con 1.500 millones 7.- La nueva financiación para la dependencia permitirá crear 6.156 puestos de trabajo en Galicia 8.- Los coches híbridos acaban con el reinado de los diésel 9.- Concertos Xacobeo