Noticias Ourense 20/07/2026

15/07/2026

MIÉRCOLES 15.07.26 1.- La Fiscalía pide sobreseer la causa por el incendio de Oímbra y considera que hubo "evidentes errores de coordinación" 2.- El plan antiincendios de Adif se incumple en la vía quemada de Ourense 3.- Apagar los fuegos que provocó el tren en Ourense costó 60.000 euros por hora 4.- A Comisión do Transporte Metropolitano avanza na configuración de itinerarios, frecuencias e paradas de oito liñas piloto 5.- El bus urbano de Ourense, al límite: impagos de 14 millones 6.- El IPC en Ourense baja una décima en junio y se coloca por encima de la media nacional 7.- El Campus de Ourense cierra 15 de sus 24 grados en la segunda llamada 8.- Ourense cubre la mitad de su FP en la primera adjudicación 9.- Un Ribeiro, mellor viño branco de Galicia 2026 10.- Anatomía de una picadura: las claves de Medicina Familiar para este verano 11.- Cornamusas mediterráneas, por primeira vez, no Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas