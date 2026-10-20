Noticias Ourense

Noticias Ourense 20/10/2026

MARTES 20.10.26 1.- Ourense lidera la inversión por habitante en los Presupuestos de la Xunta de 2027 2.- Ourense será en 2027 la provincia con más inversión per cápita de Galicia 3.- La provincia de Ourense suma casi 500 pisos a su oferta de alquiler 4.- Visita ás obras de rehabilitación dun inmoble ao abeiro do Programa Rexurbe 5.- O BNG fai balance de cara ao 29N 6.- Un grupo de prescriptores internacionais visitan as adegas galegas 7.- Eladio Santos visita la Asociación de Personas Sordas de Ourense

Información Noticias

Noticias Ourense 20/10/2026

Noticias Ourense 20/10/2026

Sinopsis

MARTES 20.10.26 1.- Ourense lidera la inversión por habitante en los Presupuestos de la Xunta de 2027 2.- Ourense será en 2027 la provincia con más inversión per cápita de Galicia 3.- La provincia de Ourense suma casi 500 pisos a su oferta de alquiler 4.- Visita ás obras de rehabilitación dun inmoble ao abeiro do Programa Rexurbe 5.- O BNG fai balance de cara ao 29N 6.- Un grupo de prescriptores internacionais visitan as adegas galegas 7.- Eladio Santos visita la Asociación de Personas Sordas de Ourense

Ficha técnica

Emisión

20/10/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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