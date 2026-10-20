Noticias Ourense
Noticias Ourense 20/10/2026
MARTES 20.10.26 1.- Ourense lidera la inversión por habitante en los Presupuestos de la Xunta de 2027 2.- Ourense será en 2027 la provincia con más inversión per cápita de Galicia 3.- La provincia de Ourense suma casi 500 pisos a su oferta de alquiler 4.- Visita ás obras de rehabilitación dun inmoble ao abeiro do Programa Rexurbe 5.- O BNG fai balance de cara ao 29N 6.- Un grupo de prescriptores internacionais visitan as adegas galegas 7.- Eladio Santos visita la Asociación de Personas Sordas de Ourense