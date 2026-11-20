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Noticias Ourense 20/11/2026
VIERNES 20.11.26 1.- Hoy se celebró la quinta sesión del crimen de Vinos 2.- A juicio por iniciar la ola de fuegos de 2025 en Vilardevós 3.- La CEO reclama simplificar la burocracia para sostener al autónomo 4.- V Xornada de Investigación Biomédica 5.- Desconvocada la huelga de maquinistas del lunes por nuevas medidas de seguridad 6.- Adolfo Domínguez obtiene el 64% en margen de ventas, el más elevado en 16 años 7.- A Xunta da luz verde a transformar 8 hectáreas de monte en viñedo en Castrelo de Miño 8.- Un nuevo frente amenaza Ourense