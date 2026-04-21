Noticias Ourense
Noticias Ourense 21/04/2026
MARTES 21.04.26 1.- Reinicio a medio gas de las obras en la avenida de Portugal 2.- Xunta e Deputación colaboran para constituir 22 brigadas de prevención 3.- Jácome ocultó numerosos inmuebles al presentar su declaración patrimonial 4.- Alerta amarilla en la provincia de Ourense por tormentas de granizo 5.- A Área Sanitaria aborda o coidado integral das ostomías cunha visión centrada no paciente 6.- Alianza europea para formar a los mayores contra los bulos 7.- El CIFP Eduardo Barreiros liderará el Plan Innova FP