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Noticias Ourense 21/05/2026
JUEVES 21.06.26 1 .- Arranca un episodio de altas temperaturas en la provincia 2 .- El pleno más táctico deja en el aire el presupuesto municipal de Ourense 3 .- Simulacro de activación da situación 2 por Incendio Forestal 4 .- Ourense marca su mínimo de nacimientos hasta marzo y sigue en picado 5 .- Una nueva trama acapara citas para hacer la solicitud del NIE 6 .- Bodegas Gallegas y Costeira ganan 14 premios en Londres 7 .- Funergal 2026 8 .- Foro La Región. 9 .- Expo “De pupila a pupila”, de Gonzalo Eiriz