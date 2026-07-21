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Noticias Ourense 21/07/2026
MARTES 21.07.26 1.- Un detenido en Ourense en la operación contra la organización criminal “El tren de Aragua” 2.- Alfonso Rueda participará no acto con motivo da licitación da Ronda Este de Ourense 3.- Todo o nada en Corea: arranca el examen final de la Ribeira Sacra 4.- Energy Transition Minerals ha completado la adquisición de la mina de Penouta 5.- Cata dos Viños de Galicia 6.- Aula Aberta. Xornadas de divulgación e degustación de produtos alimentarios artesanais 7.- Graduación del Máster en Acompañamiento familiar del Instituto da Familia 8.- Inauguración de “As palabras postas en liña: O álbum de infancia de Carmen Martín Gaite”