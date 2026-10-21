Noticias Ourense

Noticias Ourense 21/10/2026

MIÉRCOLES 21.10.26 1.- La brecha por renta se dispara en la ciudad de Ourense y bate todos los récords 2.- O PP destaca os investimentos da Xunta para mellorar os servizos públicos e impulsar novos proxectos na cidade 3.- La Xunta adjudica las obras de la Ronda Este de Ourense 4.- Los espacios deportivos al aire libre de ourense, sin cubrir ante la llegada de lluvias 5.- Medra en movemento no CPI Plurilingüe José García 6.- Visita do Conselleiro de Emprego a AMMi Technologies 7.- El Bon Xesús de Trandeiras ya es BIC 8.- Presentación XII Rallymix de Barbadás

Información Noticias

Noticias Ourense 21/10/2026

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Sinopsis

MIÉRCOLES 21.10.26 1.- La brecha por renta se dispara en la ciudad de Ourense y bate todos los récords 2.- O PP destaca os investimentos da Xunta para mellorar os servizos públicos e impulsar novos proxectos na cidade 3.- La Xunta adjudica las obras de la Ronda Este de Ourense 4.- Los espacios deportivos al aire libre de ourense, sin cubrir ante la llegada de lluvias 5.- Medra en movemento no CPI Plurilingüe José García 6.- Visita do Conselleiro de Emprego a AMMi Technologies 7.- El Bon Xesús de Trandeiras ya es BIC 8.- Presentación XII Rallymix de Barbadás

Ficha técnica

Emisión

21/10/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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