Noticias Ourense
Noticias Ourense 22/05/2026
VIERNES 22.06.26 1 .- Pleno Concello Presupuestos 2026 2 .- Pleno Concello Cuestión de confianza 3 .- Miles de fincas sin desbrozar en Ourense a pocos días de que expire el plazo de la Xunta 4 .- El control de las bajas laborales puntuará para el plus de productividad de los médicos del Sergas en 2026 5 .- Cáritas y Fundación Dorzán luchan juntos contra la soledad no deseada 6 .- Queixumes dos Pinos viaja a Moldavia para participar en la Caravana IGF “José Antonio Viñas” 7 .- Despedida. Un paseo por Cachamuíña