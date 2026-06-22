Noticias Ourense
Noticias Ourense 22/06/2026
LUNES 20.06.26 1.- La reconstrucción de Viana do Bolo, en pausa: vecinos a la espera del peritaje de los daños 2.- Entidades sociales y Cruz Roja activan ayudas a los vecinos afectados por la riada de Viana do Bolo 3.- Ourense recibe el verano con 38,9 grados, la máxima de Galicia 4.- La falta de acuerdo de la oposición frustra la moción de censura contra Jácome en el último día de plazo 5.- A Xunta de Goberno da Deputación aproba 50 asuntos e mobiliza máis de 1,2 millóns 6.- CCOO do Hábitat presenta a campaña fronte aos riscos da calor 7.- Cada ourensano gasta 684 euros de media al año en la farmacia