Noticias Ourense 22/06/2026

19/06/2026

VIERNES 19.06.26 1.- Ourense se prepara para un San Juan de hasta 43 grados 2.- Los expertos ven los incendios como causa principal de las riadas y los desplazamientos de tierra devastadores en Ourense 3.- A prisión el acusado de apuñalar a su ex pareja en San Francisco 4.- Galicia avanza en una ley pionera para regular la educación digital en las aulas 5.- A Deputación de Ourense incorpora á súa web un sistema de lectura de contidos para mellorar a accesibilidade 6.- La compraventa de viviendas cae un 1,8% en abril y suma cuatro meses de bajadas 7.- Entrega del Premio José Luis Outeiriño del 59 Rally de Ourense 8.- Homenaje a Marila por su jubilación tras 42 años siendo profesora