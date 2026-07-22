Noticias Ourense
Noticias Ourense 22/07/2026
MIÉRCOLES 22.07.26 1.- El alquiler temporal moviliza al año 14 millones de euros en la provincia de Ourense 2.- El TSXG ratifica la condena a Jácome por humillar a una funcionaria 3.- Ana Méndez quere ser a alcaldesa mesmo daqueles que nunca votaron ao PP 4.- Recepción aos novos 20 efectivos que reforzarán a policía nacional 5.- Los alumnos de la extraordinaria podrán entrar en el 40% de los grados del campus de ourense 6.- Os participantes no Conecta con Galicia no Camiño empezar a súa etapa en Ourense 7.- Galideporte San Cibrao 2026 8.- Carballiño xa se prepara para a 64 Festa do Pulpo