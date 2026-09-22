Noticias Ourense
Noticias Ourense 22/09/2026
MARTES 22.09.26 1.- Ourense registra temperaturas de récord con un calor sofocante a dos días del otoño 2.- El ruido del Casco Vello lleva a Jácome al juzgado 3.- La cuenca Miño-Sil requiere 1.500 millones de inversión 4.- Ourense registra más de 800 nuevos casos de alzhéimer cada año 5.- Inauguración del II Congreso Internacional de Gestión de Balneoterapia 6.- Ourense convértese en anfitrioa europea para a formación de responsables públicos de Ucraína 7.- Presentación da III Edición de Estudios Abertos Ourense 8.- OUFF. Exposición “Ecosistema dunha rodaxe” 9.- Presentación da IX Copa Deputación de Patinaxe Artística