Noticias Ourense
Noticias Ourense 22/10/2026
JUEVES 22.10.26 1.- Ramón Conde nos abre las puertas de su estudio 2.- El nuevo modelo judicial no frena en Ourense los casos pendientes, que tocan techo 3.-Valoración do PSOE dos orzamentos da Xunta 4.- Ourense suma en 2026 casi 5 accidentes de tráfico al día con animales 5.- Ourense registra solo 824 nacimientos hasta agosto, su peor balance histórico 6.- Once concellos ourensanos ondearán “bandeiras verdes” 7.- Presentación da campaña E ti de quen ves sendo? 8.- Foro La Región. José Luis Castro de Antonio