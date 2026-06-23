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Noticias Ourense 23/06/2026
MARTES 23.06.26 1.- Ourense vive el pico de la primera ola de calor 2.- El Concello de Ourense lidera la deuda por vecino en España 3.- Luís Seara elixido candidato do BNG á Alcaldía do Concello de Ourense nas eleccións municipais de 2027 4.- Las Urgencias del CHUO operan con la mitad de los médicos previstos 5.- Ourense mantiene el crecimiento turístico y aumenta 5,8% las pernoctaciones en mayo 6.- El XII Festival Hércules Brass Celanova se cancela por falta de presupuesto 7.- Presentación A Maiores La Región en Lobeira 8.- Repor Experiencia Activa en San Xoán de Río