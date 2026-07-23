Noticias Ourense
Noticias Ourense 23/07/2026
JUEVES 23.07.26 1.- El Concello de Ourense se enquista como líder en morosidad 2.- Condenan a Adif por el riesgo térmico de los vigilantes en Ourense 3.- Las cámaras pillan “in fraganti” al autor de un robo en un local de hostelería 4.- Presentado el plan para las plazas de difícil cobertura de Urgencias del CHUO 5.- Alumnos do CIFP A Carballeira deseñan unha app interactiva para descubrir o potencial gastronómico das algas 6.- Recepción aos dous participantes ourensáns na Ruta Quetzal 7.- Historias de Ourense. Marcelino Álvarez (A Fraga, Lobeira) 8.- Kiko Rivera no actuará en Amoeiro 9.- Presentación da nova edición do Descenso de ciclismo de montaña