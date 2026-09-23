Noticias Ourense
Noticias Ourense 23/09/2026
MIÉRCOLES 23.09.26 1.- Adiós al verano más caluroso, el que no había sufrido ninguna generación viva de ourensanos 2.- El periodo estival deja 20 muertes en Ourense ligadas a las altas temperaturas 3.- Un choque entre dos vehículos obligó a regular el tráfico en la N-525 4.- O PP esixe coñecer canto se debe realmente na conta 413 e reclama completar toda a documentación 5.- Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia 6.- Nova campaña de inmunización fronte o virus respiratorio sincitial 7.- La Xunta limita la creación de nuevas granjas en A Limia 8.- Elaboración dun mural colaborativo feminista en Barbadás 9.- Presentación concierto de Luz Casal 10.- Presentación nº55 revista Raigame