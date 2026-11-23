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Noticias Ourense 23/11/2026
Toda la actualidad de Ourense de este lunes: cae en la Operación Ziralla una banda que desvalijó veinte chalés, Jácome saca adelante sus 14 millones en el pleno. Además, los sondeos blindan la mayoría de PP y Vox, Xantar cierra con 12.000 visitantes y la Diputación aprueba 167 ayudas contra incendios y dona 7.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos. Completamos el repaso con el Colegio Médico, el mercadillo de ASPANAS y el triunfo de Miguel Gayoso en la Clio Trophy Spain.