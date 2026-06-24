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Noticias Ourense 24/06/2026
MIÉRCOLES 24-06-26 1.- La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome por un presunto delito de prevaricación 2.- A Xunta mantén alertas por episodio de calor, aínda que desde hoxe non hai zonas en nivel vermello 3.- Ourense llega al verano con el mejor inicio de año turístico de la historia 4.- Un acusado niega en juicio una violación en O Barco 5.- Ultimátum judicial para Plaza de San Antonio de Ourense 6.- Sanidade defiende las medidas tomadas en Urgencias del CHUO 7.- El PP pide incluir los balnearios en el Servicio Nacional de Salud 8.- Ourense despide a sus MIR