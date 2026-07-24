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Noticias Ourense 24/07/2026
VIERNES 24.07.26 1 .- La reina Letizia visita Adolfo Domínguez por su 50 aniversario 2 .- Ourense supera por primera vez los 1.000 nacionalizados en solo un año 3 .- Ourense se libra de la tercera ola de calor del verano 4 .- Ourense consolida el mejor primer semestre de su historia superando las 320.000 pernoctaciones hoteleras 5 .- Tráfico recaudó en Ourense casi cuatro millones en multas 6 .- O SLG pídelle a Medio Rural a convocatoria urxente da Mesa da Carne 7 .- Verín celebra su Batucada 8 .- Maceda prepara su Entroido Quente