Noticias Ourense

Noticias Ourense 24/07/2026

VIERNES 24.07.26 1 .- La reina Letizia visita Adolfo Domínguez por su 50 aniversario 2 .- Ourense supera por primera vez los 1.000 nacionalizados en solo un año 3 .- Ourense se libra de la tercera ola de calor del verano 4 .- Ourense consolida el mejor primer semestre de su historia superando las 320.000 pernoctaciones hoteleras 5 .- Tráfico recaudó en Ourense casi cuatro millones en multas 6 .- O SLG pídelle a Medio Rural a convocatoria urxente da Mesa da Carne 7 .- Verín celebra su Batucada 8 .- Maceda prepara su Entroido Quente

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Noticias Ourense 24/07/2026

Noticias Ourense 24 07 26

Sinopsis

VIERNES 24.07.26 1 .- La reina Letizia visita Adolfo Domínguez por su 50 aniversario 2 .- Ourense supera por primera vez los 1.000 nacionalizados en solo un año 3 .- Ourense se libra de la tercera ola de calor del verano 4 .- Ourense consolida el mejor primer semestre de su historia superando las 320.000 pernoctaciones hoteleras 5 .- Tráfico recaudó en Ourense casi cuatro millones en multas 6 .- O SLG pídelle a Medio Rural a convocatoria urxente da Mesa da Carne 7 .- Verín celebra su Batucada 8 .- Maceda prepara su Entroido Quente

Ficha técnica

Emisión

24/07/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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