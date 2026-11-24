Noticias Ourense
Noticias Ourense 24/11/2026
Toda la actualidad de Ourense de este martes: conocemos el veredicto del juicio de Amín, el rescate de una conductora en un accidente en la Travesía Vella y la primera alerta por nieve en la montaña. También repasamos el empleo que dejará el Black Friday, los Premios Pioneiros da Pizarra con Alfonso Rueda y las mejores notas del Campus. Completamos el informativo con el Desafío CiberFP, el homenaje a las hermanas Touza por el 25N, el calendario de Down Ourense y la cita de A Maiores en Bande.