Noticias Ourense
Noticias Ourense 25/06/2026
JUEVES 25.06.26 1.- Las sirenas de 20 presas de Ourense se activan en un simulacro de emergencia 2.- Jornada de salud mental en la CEO 3.- Almorzo informativo coa Asociación de Empresarios de San Cibrao das Viñas 4.- Novo premio nacional para Ourense polo proxecto “Apredendo a desaprender” 5.- A Xunta da por finalizadas as alertas por episodio de calor 6.- Avante Ourense pide climatizar os centros educativos da cidade 7.- Amencer aspira a superar el millar de jóvenes en su Campamento Urbano 8.- Presentación Festa do Pan de Cea