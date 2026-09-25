Noticias Ourense
Noticias Ourense 25/09/2026
VIERNES 25.09.26 1.- Patrimonio exige localizar lo retirado de la Casa de Baños 2.- El termalismo ourensano acelera y pasará de seis a nueve balnearios 3.- El Concello anula el contrato de la Avenida de Portugal seis meses después 4.- Feria de empleo de Cruz Roja 5.- Visita a la sede de la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y otras enfermidades raras 6.- Los anticuarios se desvinculan del condenado por intentar vender un cristo de marfil en Expourense 7.- OUFF. Javier Gutiérrez, Calpurnia de Honra 8.- OUFF. José Manuel Lorenzo, Premio Chano Piñeiro 9.- OUFF. Presentación do Premio AISGE a Uxía Blanco 10.- OUFF. Presentación da película inaugural "Las ciegas hormigas”