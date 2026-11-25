Noticias Ourense
Noticias Ourense 25/11/2026
Toda la actualidad de Ourense de este miércoles: detenido un fugitivo internacional por agredir sexualmente a una menor, los retrasos de la estación intermodal frente a la inauguración de Lugo y la deuda récord a proveedores con Jácome. También analizamos el auge de la población venezolana en la provincia, los actos por el 25N y la recta final de la campaña del 29N con Vázquez, Marlaska y Pontón. Completamos el repaso con el ensayo de la vacuna doble, EXPORTOU Sostible y los ganadores del concurso “Jóvenes y mayores”.