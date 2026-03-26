Noticias Ourense
Noticias Ourense 26/03/2026
JUEVES 26.03.26 1.- Esta Semana Santa gastaremos un 10% menos en viajes “Semana Santa” 2.- Repor. Reunimos a Sandra y Luis, celadora y paciente “Reencuentro” 3.- Ourense, la ciudad de las vallas infinitas “Obras” 4.- Afectados de la avenida de Portugal piden limpieza, mejor accesibilidad y ayudas para sus negocios “Avenida de Portugal” 5.- Xosé Carlos Valcárcel responde a Álvaro Vila sobre el taller de empleo “Taller de empleo” 6.- Presentación do '2º Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia' “Balneoterapia” 7.- Encontro no Campus, "Fiabilidad y medios de comunicación en la era digital" “Encontro” 8.- Ourense abre los actos de su Semana Santa con la lectura del Pregón “Pregón”