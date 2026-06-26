Noticias Ourense
Noticias Ourense 26/06/2026
VIERNES 26.06.26 1.- El colectivo venezolano en Ourense vie en la distancia el drama de los terremotos 2.- La Audiencia ve irregular el doble ingreso de Jácome, pero no prevaricación 3.- Presentación do Proxecto POCTEP Digital_EXPO 4.- Presentación das Xornadas do Viño 2026 5.- A Área sanitaria de Ourense pionera na implantación dun manual de boas prácticas na atención sanitaria ás persoas trans 6.- La guerra en Oriente Medio hunde las exportaciones ourensanas en la zona 7.- Viana do Bolo pide en pleno la declaración de emergencia por las riadas en la zona