Noticias Ourense

Noticias Ourense 26/08/2026

1.- Se acerca la vuelta al cole. Ourense comenzará el nuevo curso con más profesores de apoyo y aulas pero la pérdida de alumnos afectará por primera vez al bachillerato.

2.- La portavoz del grupo Municipal Popular, Ana Méndez, denuncia que Ourense afronta la última etapa del mandato “sin rumbo y con los problemas existentes agravados”.

3.- María José Gómez destacó hoy en Ourense el potencial innovador del sector cárnico gallego y su capacidad para adaptarse a las demandas de los consumidores.