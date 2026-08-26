Noticias Ourense

Noticias Ourense 26/08/2026

1.- Se acerca la vuelta al cole. Ourense comenzará el nuevo curso con más profesores de apoyo y aulas pero la pérdida de alumnos afectará por primera vez al bachillerato. 

2.- La portavoz del grupo Municipal Popular, Ana Méndez, denuncia que Ourense afronta la última etapa del mandato “sin rumbo y con los problemas existentes agravados”. 

3.- María José Gómez destacó hoy en Ourense el potencial innovador del sector cárnico gallego y su capacidad para adaptarse a las demandas de los consumidores. 

Información Noticias

Noticias Ourense 26/08/2026

Noticias Ourense 26/08/2026

Sinopsis

1.- Ourense iniciará el curso académico con más profesores de apoyo y aulas

“La vuelta al cole”

2.- La pérdida de alumnos afecta por primera vez al Bachillerato

“Invierno demográfico”

3.- La escuela infantil de Taboadela cierra al tener una sola matrícula

“Crisis demográfica”

4.- El detenido por el tiroteo de O Vinteún queda en libertad con una orden de alejamiento

“Comparecencias mensuales”

5.- Ana Méndez denuncia que Ourense afronta a última parte do mandato sen rumbo

“Sen rumbo”

6.- Convocado o proceso selectivo para cubrir 25 prazas dédicos de urxencias hospitalarias no CHUO

“Urxencias”

7.- Ourense vuelve a la cola en la adhesión al cribado de mama

“Cribado de mama”

8.- María José Gómez destaca o potencial innovador que presenta o sector cárnico

galego

“Sector cárnico”

Ficha técnica

Emisión

26/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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