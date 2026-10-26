Noticias Ourense
Noticias Ourense 26/10/2026
LUNES 26.10.26 1.- Las comunidades de vecinos de Ourense, ante la necesidad de recortar la calefacción 2.- Día Nacional do Dano Cerebral Adquirido 3.- A Deputación aproba o expediente para contratar a concesión da planta de residuos de construción en Xinzo 4.- O 17º Salón do Automóbil de Expourense pecha con 350 coches vendidos 5.- Acupuntura para mascotas en Ourense 6.- Un 15% de los españoles de más de 65 años se siente solo 7.- Entrega do Premio de Oratoria en Formato Podcast "Ramón Otero Pedrayo" 8.- Valdeorras incremento nun 43% o número de visitantes ata setembro 9.- Estudios Abertos despide su tercera edición en Ourense