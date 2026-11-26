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Noticias Ourense 26/11/2026

Toda la actualidad de Ourense de este jueves: la gasolina cae a precios prepandemia, baja la edad media de la población tras medio siglo y la justicia prohíbe usar los garajes de la Plaza de San Antonio. También analizamos la pérdida de usuarios del bus urbano, el parón en el derribo del Centro de Interpretación de Parques Naturales y el nuevo parking disuasorio de Mariñamansa. Completamos el repaso con el congreso de traumatología laboral, el arranque de la Operación Quilo, la visita de Ángeles Vázquez a Os Gozos, el Foro La Región de Abel Romero y el jurado de los 25 premios +Deporte.