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Noticias Ourense 27/05/2026
MIÉRCOLES 27.05.26 1.- Foro La Región. Ribeira Sacra: patrimonio con futuro 2.- Más de un tercio de los médicos de la provincia de Ourense estará jubilado en diez años 3.- El Centro Comercial Ponte Vella se incorpora a la CEO 4.- El Concello ignora a los vecinos de la avenida de Portugal y sus demandas 5.- Tres nuevas modificaciones en el autobús urbano de Ourense 6.- La justicia de Ourense rechaza regularizar el edificio junto a los Franciscanos con un reformado 7.- O CIFP A Farixa celebrou unha xornada de portas abertas 8.- A Xunta lanza o programa “Aventúrate con Galicia” 9.- Presentación Ourense Musical