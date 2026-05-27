Noticias Ourense 27/05/2026

19/05/2026

El Casco Vello agoniza en espera de un plan en trámite que nacerá caducado. El Concello llega tarde: el plan de dinamización, aún sin aprobar, contempla reformar la Casa de Baños, ahora hecha cenizas.

Xunta y Deputación insisten, si no hay avances con respecto a la Praza de Abastos de Ourense es porque Jácome se niega a colaborar.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitaba hoy el Mosteiro de Oseira par aponer en valor su valor patrimonial.