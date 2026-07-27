Noticias Ourense
Noticias Ourense 27/07/2026
LUNES 27.07.26 1.- Ribeira Sacra aún no es Patrimonio: la Unesco exige más información y devuelve la candidatura 2.- Los vecinos de Carballeda de Avia protestan ante una posible fusión con Ribadavia 3.- Ourense rozará los 40 grados bajo una alerta naranja por ola de calor en la última semana de julio 4.- Perú, Colombia y Cuba abanderan la explosión migratoria en Ourense 5.- Hacienda devuelve en la provincia de Ourense 47 millones del IRPF 6.- X Romería Internacional de Abanca 7.- Concertos do Xacobeo 8.- Maceda viviu o seu Entroido quente e Ralli do humor 9.- Festa da bica de Trives 10.- Festa do chuletón de Garabás, Maside 11.- Mostra do Viño do Carballiño