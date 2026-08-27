Noticias Ourense

Noticias Ourense 27/08/2026

1.- Más de dos meses después de las dramáticas riadas que dejaron una larga lista de daños en la parte oriental de la provincia de Ourense, hoy los vecinos de A Bouza, en Viana, han vuelto a ver como el agua volvía a correr sin control por sus calles.

2.- Más de 1.070 mayores participaron en el último año en el Proyecto Experiencia Activa, la iniciativa que transforma los cuidados en calidad de vida.

3.- El 7 de septiembre comienza la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.

Información Noticias

Noticias Ourense 27/08/2026

Noticias Ourense 27/08/2026

Sinopsis

1.- A Bouza vuelve a sufrir por la lluvia 

“Riadas”

2.- Más de 1.070 mayores participaron en el último año en el Proyecto Experiencia Activa

“Experiencia Activa”

3.- El narco-búnker de Eiroás: un líder a la fuga y un juicio imposible en Ourense

“Tribunales”

4.- O BNG presenta unha moción para esixir responsabilidades polo derrube da Casa de Baños

“Moción”

5.- O PP pide o desbloqueo da rebaixa do IVE para as perruquerías

“Rebaixa do IVE”

6.- O 7 de setembro comeza a toma de mostras da nova fase do proxecto Xenoma Galicia na Área sanitaria de Ourense

“Xenoma Galicia”

7.- Continúan as obras na nova EDAR de San Cibrao 

“EDAR”

8.- A Xuntanza Internacional de Gaiteiros traballa para ser declarada Festa de Interese Turístico Nacional e Internacional

“Xuntanza Internacional de Gaiteiros”

9.- El COB femenino arrancó la pretemporada en Manzaneda con el Stage de La Región

“Stage La Región”

Ficha técnica

Emisión

27/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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