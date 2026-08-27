Noticias Ourense

Noticias Ourense 27/08/2026

1.- Más de dos meses después de las dramáticas riadas que dejaron una larga lista de daños en la parte oriental de la provincia de Ourense, hoy los vecinos de A Bouza, en Viana, han vuelto a ver como el agua volvía a correr sin control por sus calles.

2.- Más de 1.070 mayores participaron en el último año en el Proyecto Experiencia Activa, la iniciativa que transforma los cuidados en calidad de vida.

3.- El 7 de septiembre comienza la toma de muestras de la nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras.