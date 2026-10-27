Noticias Ourense
Noticias Ourense 27/10/2026
MARTES 27.10.26 1.- Hasta 27 grados para despedir un octubre atípico en Ourense 2.- Presentación conclusiones del III Observatorio de Capital Humano 3.- As socialistas anuncian enmendas aos orzamentos da Xunta 4.- O BNG reclama recuperar o proxecto do metro lixeiro para conectar Ourense ca área metropolitana 5.- Ourense es la provincia con peor cobertura de fibra óptica de España 6.- La compraventa de vivienda apunta a otro año de récord en Ourense 7.- Experiencia activa Samaín 8.- DEPORTES. Homenaje a los utilleros y aprendizaje con Jorge Cuesta en Afiador