Noticias Ourense

Noticias Ourense 27/10/2026

MARTES 27.10.26 1.- Hasta 27 grados para despedir un octubre atípico en Ourense 2.- Presentación conclusiones del III Observatorio de Capital Humano 3.- As socialistas anuncian enmendas aos orzamentos da Xunta 4.- O BNG reclama recuperar o proxecto do metro lixeiro para conectar Ourense ca área metropolitana 5.- Ourense es la provincia con peor cobertura de fibra óptica de España 6.- La compraventa de vivienda apunta a otro año de récord en Ourense 7.- Experiencia activa Samaín 8.- DEPORTES. Homenaje a los utilleros y aprendizaje con Jorge Cuesta en Afiador

Información Noticias

Noticias Ourense 27/10/2026

Noticias Ourense 27/10/2026

Sinopsis

MARTES 27.10.26 1.- Hasta 27 grados para despedir un octubre atípico en Ourense 2.- Presentación conclusiones del III Observatorio de Capital Humano 3.- As socialistas anuncian enmendas aos orzamentos da Xunta 4.- O BNG reclama recuperar o proxecto do metro lixeiro para conectar Ourense ca área metropolitana 5.- Ourense es la provincia con peor cobertura de fibra óptica de España 6.- La compraventa de vivienda apunta a otro año de récord en Ourense 7.- Experiencia activa Samaín 8.- DEPORTES. Homenaje a los utilleros y aprendizaje con Jorge Cuesta en Afiador

Ficha técnica

Emisión

27/10/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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