Noticias Ourense
Noticias Ourense 27/11/2026
Toda la actualidad de Ourense de este: analizamos las claves del "no" al PXOM tras una década de fallos urbanísticos, el cruce de reproches entre PSOE y BNG en el pleno municipal y la declaración oficial como Bien de Interés Cultural del Convento do Bon Xesús en el BOE. Además, repasamos la previsión de un invierno más cálido y lluvioso, el ambiente del Black Friday en la ciudad y los 30 años de atención odontológica a personas con necesidades especiales. Completamos el informativo mostrando cómo funciona el voto accesible para personas con discapacidad visual.