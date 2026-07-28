Noticias Ourense
Noticias Ourense 28/07/2026
MARTES 28.07.26 1.- Detenido por un incendio en Vilardevós agosto de 2025 2.- Ourense se confirma como la provincia con menor población activa de España 3.- Gobierno y Xunta confían en tener “éxito” con la candidatura de la Ribeira Sacra en 2027 4.- Hoja de ruta para la Ribeira Sacra 5.-Los constructores de Ourense alertan del retroceso de la inversión pública 6.- Urgencias del CHUO seguirá en crisis hasta 2027 7.- La UVigo gastó en 2025 más de 9.000 euros por cada estudiante de grado 8.- A luz dos farois da Ramallosa volverá iluminar Celanova 9.- Presentación programación Teatro Principal