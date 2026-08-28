Noticias Ourense

Noticias Ourense 28/08/2026

1.- El Plan de dinamización del Área Rexurbe es demoledor en cuanto a datos. Refleja que del millar de edificios del Casco histórico solamente el 40% está en buen estado.

2.- La provincia dice adiós hoy a las precipitaciones antes de un fin de semana en el que se espera que las temperaturas experimenten un ascenso brusco acompañadas de cielos despejados.

3.- La puesta en marcha de los radares sigue siendo un quebradero de cabeza para el Concello de Ourense nueve meses después de que comenzasen a multar. Según adelanta el diario La Región hoy las cámaras no funcionan de forma simultánea.