Noticias Ourense

Noticias Ourense 28/08/2026

1.- El Plan de dinamización del Área Rexurbe es demoledor en cuanto a datos. Refleja que del millar de edificios del Casco histórico solamente el 40% está en buen estado. 

2.- La provincia dice adiós hoy a las precipitaciones antes de un fin de semana en el que se espera que las temperaturas experimenten un ascenso brusco acompañadas de cielos despejados.

3.- La puesta en marcha de los radares sigue siendo un quebradero de cabeza para el Concello de Ourense nueve meses después de que comenzasen a multar. Según adelanta el diario La Región hoy las cámaras no funcionan de forma simultánea.

Información Noticias

Noticias Ourense 28/08/2026

Noticias Ourense 28/08/2026

Sinopsis

1.- O 59,25% dos edificios do Casco Vello atópanse en mal estado, 70 deles en ruína 

“Casco Vello”

2.- Adiós a las lluvias y vuelco térmico en Ourense: los termómetros llegarán a los 30 grados

“Previsión meteorológica”

3.- La ruleta rusa de los radares en Ourense: solo hay uno activo en toda la ciudad

“Exceso de velocidad”

4.- La Casa de Baños continúa deteriorándose entre el silencio institucional

“Patrimonio en riesgo”

5.- Un centenar de policías de paisano en Ourense cobrarán por su ropa de calle tras años de pleitos

“Pago regulado”

6.- Presentación Alimagro

“Alimagro”

7.- El Marusia ya disfruta de los Stage La Región

“Stage La Región”

8.- Axenda festas do fin de semana

“Axenda” 

Ficha técnica

Emisión

28/08/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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