Noticias Ourense
Noticias Ourense 28/09/2026
LUNES 28.09.26 1.- Comeza a campaña de vacinación fronte á gripe nas residencias de maiores 2.- El final del verano dispara las consultas médicas por covid en Ourense 3.- Visita a la sede en Ourense de Provivienda 4.- La godello es la uva más cultivada en los viñedos de Ourense 5.- OUFF. Presentación do ciclo Amal en Ruta 6.- OUFF. Presentación do libro de Edgar Neville 7.- Rairiz de Veiga celebrou a súa Romaría da Saínza 8.- Concertos do Xacobeo 9.- Funtastik – No limits vuelve a Expourense del 2 al 12 de octubre