Noticias Ourense

Noticias Ourense 28/10/2026

MIÉRCOLES 28.10.26 1 .- O PP levará dúas mocións ao pleno para a mellora de insfraestruturas 2 .- Ourense Territorio Emprendedor celebra su acto inaugural 3 .- Ourense, la provincia con las tasas de actividad y empleo más bajas del país 4 .- Entrega dos Premios Comercio Galego 2026 5 .- Once candidaturas al Congreso y siete al Senado competirán por Ourense el 29N 6 .- Ourense lidera la vacunación contra la gripe entre mayores 7 .- Presentación do “Ourense Black: Festival de Novela Negra” 8 .- Presentación da 12ª edición do ciclo CatArte

Información Noticias

Noticias Ourense 28/10/2026

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Sinopsis

MIÉRCOLES 28.10.26 1 .- O PP levará dúas mocións ao pleno para a mellora de insfraestruturas 2 .- Ourense Territorio Emprendedor celebra su acto inaugural 3 .- Ourense, la provincia con las tasas de actividad y empleo más bajas del país 4 .- Entrega dos Premios Comercio Galego 2026 5 .- Once candidaturas al Congreso y siete al Senado competirán por Ourense el 29N 6 .- Ourense lidera la vacunación contra la gripe entre mayores 7 .- Presentación do “Ourense Black: Festival de Novela Negra” 8 .- Presentación da 12ª edición do ciclo CatArte

Ficha técnica

Emisión

28/10/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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