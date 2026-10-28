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Noticias Ourense 28/10/2026
MIÉRCOLES 28.10.26 1 .- O PP levará dúas mocións ao pleno para a mellora de insfraestruturas 2 .- Ourense Territorio Emprendedor celebra su acto inaugural 3 .- Ourense, la provincia con las tasas de actividad y empleo más bajas del país 4 .- Entrega dos Premios Comercio Galego 2026 5 .- Once candidaturas al Congreso y siete al Senado competirán por Ourense el 29N 6 .- Ourense lidera la vacunación contra la gripe entre mayores 7 .- Presentación do “Ourense Black: Festival de Novela Negra” 8 .- Presentación da 12ª edición do ciclo CatArte