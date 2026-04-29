Noticias Ourense 29/04/2026

27/04/2026

LUNES 27.04.26 1.- Curso de formación dirixido a bombeiros forestais no CILL “Formación” 2.- Récord de turistas extranjeros en el primer trimestre del 2026 “Turistas” 3.- La incertidumbre internacional frena las ventas de las agencias de viajes en Ourense “Agencias de viajes” 4.- Las tormentas dejan una decena de incidencias en Ourense “Tormentas” 5.- Publicado no DOG o decreto de apertura as mañás dos sábados dos PACs “PAC” 6.- O Plan Provincial de Vivenda, protagonista da Xunta de Goberno “Vivenda” 7.- AVANCE. Las empresas de la pizarra de Valdeorras alertan de una situación crítica por el parón exterior “Pizarra” 8.- I Torneo Robótico da Escola Superior de Enxeñaría Informática “Robótica” 9.- O CMUS en bicicleta “CMUS”