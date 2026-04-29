Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/04/2026
MIÉRCOLES 29.04.26 1.- Hacienda retiene 14 millones ya por la inacción de Jácome 2.- Vecinos de la avenida de Portugal se plantean una reclamación patrimonial 3.- Los vecinos piden compensación por el reventón junto al Cisneros 4.- Visita a construción de vivendas públicas en Cambedo de Raia 5.- La tercera parte de las plazas para escolares de 3 años quedarán vacías en Ourense 6.- La Deputación de Ourense convoca 73 plazas en su Oferta de Empleo Público 2025 7.- Presentación Festival “Ou Yeah”