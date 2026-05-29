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Noticias Ourense 29/05/2026
VIERNES 29.05.26 1.- Desmantelan un punto de "quedadas" para carreras ilegales y "lanzadas" en Cea 2.- El Concello de Ourense otorga la gestión de basura a la UTE de Copasa 3.- O PSOE defenderá no pleno unha moción para garantir o uso democrático e transparente dos espazos públicos 4.- Se suavizan las temperaturas máximas, pero persistirá el bochorno en Ourense 5.- Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 6.- AODEMPER inaugurou a súa nova sede en Ourense 7.- Campaña “Quere o teu mercado” na Praza de Abastos 8.- Ribadavia aprueba un plan de economía social