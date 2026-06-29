Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/06/2026
LUNES 29.06.26 1.- A Deputación de Ourense asume a retirada de entullo no pobo da Bouza 2.- Cortes de tráfico en la avenida de La Habana por obras 3.- El Casco Vello y los paseos fluviales, los refugios más frescos de la ciudad 4.- Los trenes de la red del AVE gallego: los peores y más caros de España 5.- El BNG solicita la impugnación de los presupuestos del Concello de Ourense 6.- Entran menos pleitos en los juzgados de Ourense pero el atasco crece 7.- El carnet por puntos bajó los accidentes mortales un 60% 8.- Curso de digitalización A Maiores en Lobeira 9.- Entrega de Medallas Castelao