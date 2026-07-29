Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/07/2026
MIÉRCOLES 29.07.26 1.- A calor obriga a extremar a atención ás persoas vulnerables ante o uso de certos medicamentos 2.- Experiencia Activa. Como pasan os maiores o verán 3.- Luis Menor fai balance dos tres primeiros anos de mandato 4.- Jácome retira os orzamentos do pleno de agosto e o PP di que sen informe do interventor non os apoiará 5.- Pintada muro Amencer 6.- UUAA insta a actuar ante os danos da fauna salvaxe na uva do Ribeiro 7.- Burning leva os seus 50 anos de rock ao carballiño dentro do festival ou yeah!