Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/09/2026
MARTES 29.09.26 1.- La nueva ley de incendios adaptará la prevención al riesgo real de cada zona 2.- El Congreso expedienta a la diputada ourensana Ana Vázquez por exhibir un espray de pimienta 3.- El gobierno local rechaza el 65% de las peticiones de ayuda escolar en Ourense 4.- As socialistas propoñen integrar Ourense no ecosistema de destinos turísticos intelixentes 5.- La inflación se dispara al 4,9% en septiembre por el encarecimiento de los combustibles 6.- Expertos abordarán no Riós a situación do sector da castaña 7.- OUFF. IV Encontro Estatal da Plataforma Audiovisual Produtoras 8.- OUFF. Presentación de OUFF Industry 9.- OUFF. Presentación de A avó e o amor, película de Panorama Galicia 10.- OUFF. Presentación de Jürgenson Frequency