Noticias Ourense
Noticias Ourense 29/10/2026
JUEVES 29.10.26 1.- Minuto de silencio por el accidente de Urda 2.- El Banco de Alimentos de Ourense atraviesa una situación extrema por la falta de existencias 3.- A Unidade de ictus do CHUO atendeu a 250 pacientes nos seus primeiros seis meses 4.- Graban el robo a unas señoras a plena luz del día en el centro de Ourense 5.- Vecinos de San Antonio reclaman al Concello por el conflicto de sus garajes 6.- O BNG rexeita a nova proposta de bono termal de Jácome 7.- El absentismo laboral cuesta a España 92.000 millones al año 8.- Clausura de la IX edición del programa “Conectando generaciones”